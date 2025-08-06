PARI: «Не можем утверждать или опровергать договорной характер матча «РВЧеллендж» – «Звезда». Ставки были аннулированы на основе информации из открытых источников»
В БК PARI прокомментировали информацию о том, что кубковый матч между «РВЧеллендж» и «Звездой» Санкт-Петербург (1:4) мог быть договорным.
Напомним, ставки на игру 1-го раунда Пути регионов Фонбет Кубка России были отменены из-за подозрения в договорном характере встречи.
«Мы не можем утверждать или опровергать договорной характер матча. Подобные решения и выводы находятся в компетенции соответствующих регулирующих органов.
Ставки на матч были аннулированы и возвращены на основе информации, полученной из открытых источников», – сообщили Ставкам на Спортсе’’ в пресс-службе PARI.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Ставки на Спортсе’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости