PARI: «Не можем утверждать или опровергать договорной характер матча «РВЧеллендж» – «Звезда». Ставки были аннулированы на основе информации из открытых источников»

В БК PARI прокомментировали информацию о том, что кубковый матч между «РВЧеллендж» и «Звездой » Санкт-Петербург (1:4) мог быть договорным.

Напомним, ставки на игру 1-го раунда Пути регионов Фонбет Кубка России были отменены из-за подозрения в договорном характере встречи.

«Мы не можем утверждать или опровергать договорной характер матча. Подобные решения и выводы находятся в компетенции соответствующих регулирующих органов.

Ставки на матч были аннулированы и возвращены на основе информации, полученной из открытых источников», – сообщили Ставкам на Спортсе’’ в пресс-службе PARI.