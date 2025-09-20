«Шанхай» Слуцкого остается главным фаворитом на чемпионство в Суперлиге Китая. У клуба одна победа в последних шести матчах

Букмекеры считают «Шанхай Шэньхуа» главным фаворитом на чемпионство в Суперлиге Китая.

Команда Леонида Слуцкого одержала лишь одну победу в последних шести матчах чемпионата – 2:0 с «Циндао Хайню». «Шэньхуа» занимает третье место в таблице и отстает от лидера на три очка.

При этом «Шанхай» Слуцкого котируется главным фаворитом на чемпионство – с коэффициентом 2.50. Вторым идет «Чэнду» (2.75), третьим – «Шанхай Порт» (5.50).

«Шанхай» Слуцкого совсем сдал за полтора месяца, идет даже не вторым. Но все еще – главный фаворит Суперлиги