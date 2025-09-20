«Ман Юнайтед» – «Челси»: игроки БЕТСИТИ не верят в команду Аморима

20 сентября в 5-го туре АПЛ состоится матч между «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Игра пройдет на стадионе «Олд Траффорд» и начнется в 19:30 мск.

«Челси» с восемью набранными очками занимает пятое место в таблице чемпионата, «МЮ» с четырьмя баллами находится на 14-й строчке. В прошлом туре «Юнайтед» крупно проиграл в манчестерском дерби, обострив до предела дискуссии об увольнении Рубена Аморима с поста главного тренера команды.

Лондонцы выиграли два из трех последних матчей с «МЮ», еще одна встреча завершилась вничью.

При этом последняя победа «Челси» на «Олд Траффорд» случилась в 2013 году. Манкинианцы не проигрывают сопернику на своем поле уже 12 матчей подряд.

Аналитики БЕТСИТИ оценивают шансы команд на успех примерно одинаково. На победу «Ман Юнайтед» предлагают кэф 2.75, на ничью дают 3.80, вероятность триумфа «Челси» оценивается в 2.55.

По мнению экспертов, матч получится богатым на голы. Поставить на три мяча и более можно за 1.57, на два гола и менее предлагают 2.40.

Игроки БЕТСИТИ отдают предпочтение «Челси». 47% от всех ставок на исход пришлось на победу лондонцев, на ничью отдано 20%, в «МЮ» верят 33% бетторов.

