«Челси» не побеждает» «МЮ» в АПЛ на выезде с 2013 года. 2.65 – серия прервется
«Манчестер Юнайтед» примет «Челси» в 5-м туре АПЛ.
Букмекеры дают командам равные шансы: коэффициент 2.70 на «МЮ» и 2.65 – на «Челси». Ничья оценивается в 3.70.
Лондонцы не побеждают «МЮ» на выезде в АПЛ 12 матчей подряд. Последняя победа в гостях зафиксирована в 2013 году (1:0).
Если манкунианцы снова не уступят, сыграет коэффициент 1.52.
Матч пройдет 20 сентября. Начало – в 19:30 мск.
«Сити» обречен против «Арсенала»? Таких цифр у Пепа еще не было
Опубликовала: Венера Кравченко
