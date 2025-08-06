1500.00 – медийный клуб выиграет Кубок России в сезоне-2025/26
Букмекеры начали принимать ставки на победу медийных команд в этом розыгрыше Фонбет Кубка России.
«Амкал» уже вышел во 2-й раунд Пути регионов, обыграв в первом раунде «Квант» из Обнинска – 3:1. Сегодня свои матчи в 1-м раунде проведут 2Drots и «Броук Бойз».
«Лига Ставок» дает коэффициент 1500.00 на то, что «Амкал» выиграет Кубок России. Такой же коэффициент дают на победу «Броук Бойз» и 2Drots.
4-й раунд Пути регионов – лучший результат для медийных команд в истории Кубка России.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
