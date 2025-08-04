«Зенит» – фаворит на чемпионство в РПЛ у букмекеров. «Краснодар» – 2-й, «Спартак» – 3-й «Локомотив» – 5-й

Букмекеры обновили коэффициенты на итоги сезона РПЛ.

Главным претендентом на чемпионство остается «Зенит», который набрал 5 очков в 3 турах и занимает 6-е место в турнирной таблице. На титул петербуржцев дают коэффициент 2.10.

Вторым у букмекеров котируется «Краснодар» (5.50), третьим – «Спартак» (8.00), набравший 4 очка в трех стартовых турах.

Лидер чемпионата «Локомотив» идет лишь 5-м у букмекеров с коэффициентом 10.00 на титул. Перед стартом сезона на чемпионство москвичей давали коэффициент 50.00.

Чемпион России в сезоне-2025/26 по версии букмекеров:

1. «Зенит» – 2.10

2. «Краснодар» – 5.50

3. «Спартак» – 8.00

4. ЦСКА – 9.00

5. «Локомотив» – 10.00

6. «Динамо» – 12.00

7-9. «Балтика» – 100.00

7-9. «Крылья Советов» – 100.00

7-9. «Рубин» – 100.00

10. «Акрон» – 500.00

11. «Ростов» – 1500.00

12-14. «Ахмат» – 2500.00

12-14. «Динамо» Мх – 2500.00

12-14. «Оренбург» – 2500.00

15-16. «Сочи» – 5000.00

15-16. «Пари НН» – 5000.00