«Ахмат» не побеждает махачкалинское «Динамо» 4 матча подряд – 0:1. Грозненцы котировались фаворитами встречи

«Ахмат» проиграло в гостях «Динамо» Махачкала в 3-м туре Мир РПЛ (0:1).

В прематче грозненцы котировались фаворитами. На победу махачкалинцев букмекеры давали коэффициент 3.70.

«Ахмат» проиграл на выезде во всех турнирах 8 матчей подряд. «Динамо» не уступает грозненцам 4 игры кряду (3 победы и ничья).

