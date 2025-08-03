«Ахмат» не побеждает махачкалинское «Динамо» 4 матча подряд – 0:1. Грозненцы котировались фаворитами встречи
«Ахмат» проиграло в гостях «Динамо» Махачкала в 3-м туре Мир РПЛ (0:1).
В прематче грозненцы котировались фаворитами. На победу махачкалинцев букмекеры давали коэффициент 3.70.
«Ахмат» проиграл на выезде во всех турнирах 8 матчей подряд. «Динамо» не уступает грозненцам 4 игры кряду (3 победы и ничья).
Опубликовала: Венера Кравченко
