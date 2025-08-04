Стартап Илона Маска в сфере искусственного интеллекта xAI заключил партнерство с рынком предсказаний Kalshi

Биржа прогнозов Kalshi объявила о партнерстве с xAI Илона Маска.

xAI – это стартап в сфере искусственного интеллекта. Kalshi – регулируемый в США рынок прогнозов и предсказаний. Похожий принцип работы применяется на платформе Polymarket.

В рамках этого сотрудничества будет использоваться чат-бот на базе искусственного интеллекта Grok xAI. Он будет в реальном времени анализировать исторические данные, мировые новости и оценивать вероятности различных исходов событий.

Стоит отметить, что в январе 2025-го Kalshi назначил Дональда Трампа-младшего стратегическим советником в рамках сотрудничества с xAI.

