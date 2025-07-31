50% пользователей Спортса’’ считают, что Аморим будет первым уволенным тренером в АПЛ

Пользователи Спортса’’ верят в скорое увольнение Рубена Аморима из «МЮ».

22 июля на Спортсе’’ вышел опрос на тему «Кого в АПЛ уволят первым?». На данный момент в нем приняли участие более 25 тысяч человек.

50% пользователей считают, что первым в новом сезоне будет уволен Рублен Аморим. Второе место с 10% делят Даниэль Фарке из «Лидса» и Режис Ле Бри из «Сандерленда».

В увольнение тренера «Бернли» Скотта Паркера верят 9% пользователей, в отставку Кита Эндрюса из «Брентфорда» – 7%.

14% считают, что первым в АПЛ будет уволен кто-то другой.