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  • 50% пользователей Спортса’’ считают, что Аморим будет первым уволенным тренером в АПЛ
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50% пользователей Спортса’’ считают, что Аморим будет первым уволенным тренером в АПЛ

Пользователи Спортса’’ верят в скорое увольнение Рубена Аморима из «МЮ».

22 июля на Спортсе’’ вышел опрос на тему «Кого в АПЛ уволят первым?». На данный момент в нем приняли участие более 25 тысяч человек.

50% пользователей считают, что первым в новом сезоне будет уволен Рублен Аморим. Второе место с 10% делят Даниэль Фарке из «Лидса» и Режис Ле Бри из «Сандерленда».

В увольнение тренера «Бернли» Скотта Паркера верят 9% пользователей, в отставку Кита Эндрюса из «Брентфорда» – 7%.

14% считают, что первым в АПЛ будет уволен кто-то другой.

Кого в АПЛ уволят первым?26391 голос
Даниэль Фарке10%Лидс
Режис Ле Бри10%Сандерленд
Кит Эндрюс7%Брентфорд
Скотт Паркер9%Бернли
Рубен Аморим50%Манчестер Юнайтед
Кто-то другой14%Пеп Гвардиола
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Спортс’‘
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