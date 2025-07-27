Миранчук сравнял счет на 99-й в матче с «Сиэтлом» – 2:2. На ничью в лайве давали 5% вероятности
Алексей Миранчук помог «Атланта Юнайтед» вырвать ничью в матче МЛС с «Сиэтл Саундерс» (2:2).
Хавбек сравнял счет на 99-й минуте. Перед игрой букмекеры давали на ничью 3.65, в лайве коэффициент на этот исход достиг 19.00 (около 5% вероятности).
В прематче команды котировались наравне: 2.55 у «Атланты» и 2.60 у «Сиэтла».
Миранчук набрал 7 (4+3) очков по системе «гол+пас» в 24 играх сезона МЛС.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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