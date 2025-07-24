Мактоминей забил с игры в прошлом сезоне Серии А больше, чем Лукаку. 2.90 – шотландец снова забьет больше бельгийца

Букмекер БЕТСИТИ открыл специальные линии на результативность хавбека «Наполи» Скотта Мактоминея по просьбе автора Спортса’’ Вадима Лукомского.

«Вы уже привыкли жить в мире, где Скотти Мактоминей – топ?

По итогам прошлого сезона шотландец в лидерах среди полузащитников Серии А по голевым действиям (16), действиям в чужой штрафной (106), ударам по воротам (76). 12 голов без пенальти – по этому показателю Мактоминей обошел не только всех полузащитников лиги, но и лидера атаки «Наполи» – Ромелу Лукаку.

Кстати, 8 из 12 голов были забиты при 0:0 – отсюда прозвище «открывашка» (apribottiglie).

Я попросил своих друзей из БЕТСИТИ запустить две специальные линии: оценить тотал голов Мактоминея в новом сезоне (сейчас – 8,5) и его шансы снова опередить Лукаку по голам без учета пенальти в Серии А», – написал в телеграме автор Спортса’’ Вадим Лукомский.

На тотал больше 8,5 голов Мактоминея в новом сезоне дают 1.85, на тотал меньше – аналогичный коэффициент.

2.90 – шотландец снова забьет больше Лукаку без учета пенальти, 1.35 – у бельгийца будет больше голов с игры.

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис