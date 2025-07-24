7.80 – победитель РПЛ определится по дополнительным показателям при равенстве очков. Ранее был лишь один такой чемпион – ЦСКА в 2006 году

Два лучших клуба РПЛ 20 лет не завершали чемпионат с одинаковым количеством очков.

Чемпионат России-2006 – последний турнир, в котором победитель РПЛ определится по дополнительным показателям при равенстве очков у двух лидеров. Тогда ЦСКА и «Спартак» набрали по 58 очков: армейцы стали чемпионами благодаря большему количеству побед (17 против 15).

Во всех предыдущих случаях чемпион России при равенстве очков определялся с помощью золотого матча.

Букмекер «Тенниси» дает коэффициент 7.80 на то, что победитель РПЛ в сезоне-2025/26 определится по дополнительным показателям. 1.05 – чемпионом станет клуб, набравший больше всех очков.

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