«Динамо» обыграло «Балтику» в 7 последних официальных матчах. 1.61 – продление тренда
«Динамо» и «Балтика» встретятся в первом туре Мир РПЛ.
Все 7 последних личных встреч завершились победами московского клуба. Единственная победа «Балтики» – в товарищеском матче в феврале 2024 года (3:0).
Букмекеры считают «Динамо» фаворитом встречи за 1.61. На ничью дают коэффициент 4.40, на победу «Балтики» – 5.80.
Матч состоится 18 июля и начнется в 20:30 по московскому времени.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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