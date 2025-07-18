«Динамо» обыграло «Балтику» в 7 последних официальных матчах. 1.61 – продление тренда

«Динамо» и «Балтика» встретятся в первом туре Мир РПЛ.

Все 7 последних личных встреч завершились победами московского клуба. Единственная победа «Балтики» – в товарищеском матче в феврале 2024 года (3:0).

Букмекеры считают «Динамо» фаворитом встречи за 1.61. На ничью дают коэффициент 4.40, на победу «Балтики» – 5.80.

Матч состоится 18 июля и начнется в 20:30 по московскому времени.

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