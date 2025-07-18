«Зенит» – главный фаворит на титул РПЛ по версии Opta. ЦСКА – 2-й, «Краснодар» – 3-й, «Спартак» – 4-й, «Динамо» – 5-е
«Зенит» считается главным фаворитом чемпионата России по версии Opta.
Суперкомпьютер оценивает вероятность титула петербуржцев в 39,6%. Вторым претендентом на чемпионство считается ЦСКА (17%).
Далее идут «Краснодар» (15,5%), «Спартак» (11,9%), «Динамо» (8,1%), «Локомотив» (5%) и «Ростов» (1,2%). Шансы остальных команд – менее 1%.
Главными претендентами на вылет из Мир РПЛ считаются «Оренбург» и «Пари НН».
Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Opta
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