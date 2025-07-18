«Спартак» победит «Динамо» Мх, «Зенит» уверенно обыграет «Ростов»: ожидания букмекеров от 1-го тура РПЛ

Букмекеры определились с фаворитами матчей 1-го тура РПЛ.

В дебютном матче сезона «Динамо» примет «Балтику». Москвичи котируются фаворитами встречи за 1.61, на ничью дают 4.50, на победу гостей – 5.60. Букмекеры ожидают результативный матч – 3+ гола идут за 1.78.

В матче между «Акроном» и «Крыльями Советов» букмекеры не смогли определить явного фаворита. На победу клуба из Тольятти дают коэффициент 2.37, на ничью – 3.60, на победу самарцев – 3.10.

«Локомотив» в субботу должен обыграть «Сочи», считают букмекеры. На победу хозяев можно поставить за 1.73, на ничью – за 4.10, на успех сочинцев – за 4.90.

В игре «Спартак» – «Динамо» Махачкала ожидается победа московского клуба (1.50). Успех гостей оценивают в 7.30, на ничью дают 4.50. Матч будет малорезультативным – тотал меньше 2,5 идет за 1.92.

Действующий чемпион страны «Краснодар» котируется фаворитом встречи с «Пари НН» на выезде за 1.57. Ничья идет за 4.40, победа хозяев – за 6.20.

«Зенит» в воскресенье должен уверенно обыграть «Ростов» – букмекеры почти не сомневаются в победе петербуржцев (1.30). Команда Джонатана Альбы котируется за высокие 10.50, на ничью дают 6.20. Букмекеры ждут много голов – тотал больше 2,5 идет за 1.67.

«Ахмат» считается небольшим фаворит матча против «Рубина» за 2.20. На победу гостей дают коэффициент 3.40, на ничью – 3.60.

В понедельник «Оренбург» примет ЦСКА – москвичи котируются фаворитами с коэффициентом 1.63 на победу. Успех хозяев оценивается в 5.40, ничья – за 4.40.

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