«Лига Ставок» о новом беттинг-контракте РПЛ: «Стоимость может быть сохранена на высоком уровне. Букмекеры пытаются перебить предложения друг друга»

Заместитель гендиректора БК «Лига Ставок» Александр Егоров считает, что скандальное межсезонье в РПЛ не повлияет на новые контракты лиги с букмекерами.

«Влияние текущих скандалов на переговоры по новому контракту неоднозначно. Ключевые факторы, определяющие условия сотрудничества, – это показатели телесмотрения и посещаемости матчей. Общий интерес болельщиков к матчам, их вовлеченность в «продукт РПЛ».

Несмотря на текущие сложности, я думаю, что стоимость контрактов для потенциальных партнеров может быть сохранена на высоком уровне, хотя объективные показатели аудитории сейчас не демонстрируют положительной динамики», – заявил Егоров.

По его словам, у РПЛ есть хорошие шансы добиться желаемых сумм из-за активных торгов между букмекерами, «которые пытаются перебить предложения друг друга».

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