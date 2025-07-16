«Новый закон может убить рекламу букмекеров на ТВ». Эксперт Спортса’’ Прокофьев о маркировке рекламы азартных игр
Беттинг-эксперт Спортса’’ Владимир Прокофьев прокомментировал законопроект, который обяжет организаторов азартных игр предупреждать граждан о рисках гэмблинга.
Ранее правительственная комиссия рассмотрела законопроект, обязывающий предупреждать граждан об опасности азартных игр в рекламе, а также непосредственно в казино и пунктах приема ставок.
«Новый закон может убить рекламу БК на ТВ! Пока проект только обсудили, и нет конкретики по срокам.
В рекламу азартных игр хотят внедрить 3 предупреждения:
выигрыш не гарантируется
риск потери денег
риск вреда здоровью
Ключевое – условия маркировки:
На ТВ – от 5 секунд и 7% площади
В Digital – 10% экрана
На радио – от 3 секунд
Плюс на сайты БК хотят засунуть баннеры с информацией об инвестициях. Последнее – бред. На биржах свои риски и спекуляции плюс многие торгуют в кредит.
В digital и на радио реклама станет дороже (за те же деньги получаешь меньше). На ТВ – зависит от нюансов. Если «от 5 секунд» – голосом, это убьет часть форматов. Ролики на 10 и 15 секунд можно выбрасывать.
Альтернатива – видео с неймингом турниров, но это менее эффективно плюс дополнительные затраты на съемку и озвучку новых роликов.
Если маркировка – плашка снизу экрана, проблем не будет, как и эффекта. Но проработать варианты и план действий стоит уже сейчас», – считает экс-сотрудник Olimpbet и автор телеграм-канала «Вредный букмекер».
Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис