«Новый закон может убить рекламу букмекеров на ТВ». Эксперт Спортса’’ Прокофьев о маркировке рекламы азартных игр

Беттинг-эксперт Спортса’’ Владимир Прокофьев прокомментировал законопроект, который обяжет организаторов азартных игр предупреждать граждан о рисках гэмблинга.

Ранее правительственная комиссия рассмотрела законопроект, обязывающий предупреждать граждан об опасности азартных игр в рекламе, а также непосредственно в казино и пунктах приема ставок.

«Новый закон может убить рекламу БК на ТВ! Пока проект только обсудили, и нет конкретики по срокам.

В рекламу азартных игр хотят внедрить 3 предупреждения:

выигрыш не гарантируется

риск потери денег

риск вреда здоровью

Ключевое – условия маркировки:

На ТВ – от 5 секунд и 7% площади

В Digital – 10% экрана

На радио – от 3 секунд

Плюс на сайты БК хотят засунуть баннеры с информацией об инвестициях. Последнее – бред. На биржах свои риски и спекуляции плюс многие торгуют в кредит.

В digital и на радио реклама станет дороже (за те же деньги получаешь меньше). На ТВ – зависит от нюансов. Если «от 5 секунд» – голосом, это убьет часть форматов. Ролики на 10 и 15 секунд можно выбрасывать.

Альтернатива – видео с неймингом турниров, но это менее эффективно плюс дополнительные затраты на съемку и озвучку новых роликов.

Если маркировка – плашка снизу экрана, проблем не будет, как и эффекта. Но проработать варианты и план действий стоит уже сейчас», – считает экс-сотрудник Olimpbet и автор телеграм-канала «Вредный букмекер».

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