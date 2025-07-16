«Лига Ставок» стала титульным спонсором лиги русской лапты

«Лига Ставок» подписала соглашение о партнерстве с лигой русской лапты.

«Наша компания в этом сезоне стала титульным спонсором Профессиональной Лиги Русской Лапты (ПЛРЛ).

Следи за матчами, включайся в движ и не пропусти ни одного удара! Игра началась!» – сообщили в «Лиге Ставок».

Лапта – командная игра с битой и мячом. Цель атакующей команды – ударом биты послать мяч в поле, перебежать его до противоположной стороны и вернуться обратно. Игрок, совершивший полную пробежку, приносит своей команде очки. Цель защиты – не дать соперникам сделать перебежки.

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