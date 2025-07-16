В среднем по 3,71 гола за игру забивали на групповом этапе женского Евро-2025. 2.20 – Норвегия и Италия пробьют тотал больше 2,5 мячей в 1/4 финала

На женском чемпионате Европы по футболу стартует плей-офф.

За 24 матча на групповом этапе было забито 89 голов – с среднем по 3,71 за игру. Для сравнения, на мужском Евро-2024 забивали по 2,29 мяча за матч.

В 17 из 24 матчей на женском Евро сыграл тотал больше 2,5. Букмекеры дают коэффициент 2.20 на то, что Италия и Норвегия сегодня забьют минимум 3 мяча на двоих.

Матч состоится 16 июля, начало – в 22:00 мск.

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