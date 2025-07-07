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Андрей Кириленко: «Целевые отчисления букмекеров составляют 60-70% бюджета РФБ»

Президент РФБ Андрей Кириленко рассказал о важности целевых отчислений букмекеров.

– Благодаря закону о ЦО мы можем рассчитывать на гарантированные платежи и – как следствие – планировать вдолгую. Запускать проекты на несколько лет вперед и знать, что будут средства поддержать их и через год, и через два.

В РФБ ЦО стали финансовой базой для развития многих проектов – и соревновательных, и инфраструктурных. Или, например, у нас есть грантовая система для регионов, на которую обычно уходит больше 120 млн рублкй в год.

Ежегодно каждая региональная федерация может подать заявки на гранты, и практически каждая получает от РФБ какие-то средства. Это может быть и 85 000 рублей на небольшой школьный турнир, и 1-1,5 млн на более крупные проекты – например, на закупку колясок или ремонт спортзала.

И это огромная помощь для региональных федераций. Они чувствуют себя увереннее, понимая, что всегда могут рассчитывать на финансовую поддержку РФБ. За 2025-й итоговые цифры пока не понятны, так как заявочная кампания идет в течение года.

– Какую долю бюджета федерации составляют ЦО?

– Думаю, около 60–70%. Сейчас меняется система распределения средств, но, надеюсь, общий объем отчислений в РФБ сохранится, – заявил Кириленко.

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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «Ведомости»
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