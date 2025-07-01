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«Интер» сенсационно проиграл «Флуминенсе» (0:2) и вылетел с КЧМ. На победу бразильцев давали 6.00

«Интер» проиграл «Флуминенсе» (0:2) в 1/8 финала клубного чемпионата мира.

Букмекеры считали миланский клуб подавляющим фаворитом встречи за 1.65. На проход «Интера» давали коэффициент 1.30.

На победу «Флуминенсе» в основное время можно было поставить за 6.00, на выход в 1/4 финала – за 3.60. Коэффициент 4.50 давали на то, что бразильский клуб не пропустит.

«Флуминенсе» сыграет в 1/4 финала против «Аль-Хилаля».

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис

Опубликовал: Кирилл Михайлов
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