Пеп выиграл 9 матчей подряд на КЧМ с разницей в 2+ мяча. 1.67 – «Сити» победит «Аль-Хилаль» с форой (-1,5)

«Ман Сити» и «Аль-Хилаль» встретятся в 1/8 финала клубного чемпионата мира.

Главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола выиграл 9 последних матчей на клубном ЧМ с общим счетом 33:2. В каждой встрече сыграла фора (-1,5), в том числе в играх против «Видада» (2:0), «Аль-Айна» (6:0) и «Ювентуса» (5:2) в нынешнем розыгрыше.

Букмекеры дают коэффициент 1.67 на то, что «Сити» победит «Аль-Хилаль» с разницей минимум в два мяча.

Матч состоится 1 июля и начнется в 04:00 мск.

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