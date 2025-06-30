«Интер» – подавляющий фаворит 1/8 финала КЧМ против «Флуминенсе». На проход миланцев дают 1.32

«Интер» и «Флуминенсе» встретятся в 1/8 финала клубного чемпионата мира.

Букмекеры уверены в проходе «Интера» – на это дают коэффициент 1.32, хотя на открытии линии выход миланцев в 1/4 финала оценивался в 1.37.

На проход «Флуминенсе» в следующую стадию КЧМ можно поставить за 3.60, что соответствует вероятности в 27%.

Матч состоится 30 июня, начало – в 22:00 мск.

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