Андердоги выиграли 2 из 28 последних матчей на КЧМ. 1.51 – «Интер» и «Сити» пройдут «Флуминенсе» и «Аль-Хилаль»

Андердоги редко выигрывают на клубном чемпионате мира.

С 21 июня на КЧМ состоялось 28 матчей – лишь в двух из них побеждал букмекерский аутсайдер: «Бенфика» обыграла «Баварию» (1:0) за 3.76, а «Аль-Аин» победил «Видад» (2:1) с коэффициентом 2.93.

Сегодня на клубном ЧМ состоятся два матча «Интер» встретится с «Флуминенсе», а «Ман Сити» – с «Аль-Хилалем». Общий коэффициент на победу фаворитов – «Интера» и «Сити» – составляет 1.51.

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