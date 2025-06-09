«Мы с правоохранительными органами увидели, что часть средств в федерациях ушла не туда». Дегтярев о причинах создания Российского спортивного фонда

Михаил Дегтярев объяснил причины создания Российского спортивного фонда.

Об этом министр спорта высказался на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. В марте закон о создании Российского спортивного фонда был принят Госдумой в первом чтении – стратегическая инициатива направлена на поддержку отечественного спорта.

«По вашему поручению создается Российский спортивный фонд. Мы широко прописали возможность применения этих средств на детско-юношеский спорт и поддержку олимпийцев. Фонд будет наполняться за счет букмекерских средств от ставок на зарубежные события. По прошлому году общая сумма отчислений от азартных игр на спорт – 35 миллиардов.

Мы вместе с правоохранительными органами увидели, что часть средств в федерациях ушла не туда. Мы этот фонд создадим, он будет аккумулировать средства и дальше прозрачно уже расходовать. Прописаны функции контроля Счетной палатой, в законе все подробно», – заявил Дегтярев .

Миллиардами букмекеров будут управлять Дегтярев и Минспорта – как это должно работать?