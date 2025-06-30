«Не считаю Писарского виновным в том, в чем его надуманно обвиняют. Будем защищать позицию в комитете РФС по этике». Юрист Смирнов о возможной ставке игрока на матч со своим участием

Футбольный агент и юрист Антон Смирнов прокомментировал информацию о том, что Владимир Писарский причастен к ставке на матч со своим участием.

По данным Metaratings, букмекеры сообщили РФС, что Писарский мог через посредника сделать выигрышную ставку на игру своей команды. Речь идет о первом стыковом матче с «Пари НН» (1:2), в котором Писарский при счете 1:0 на 35-й минуте получил прямую красную карточку за фол в центре поля.

«Давать комментарии со своей стороны (стороны футболиста) в настоящий момент считаю неприемлемым, некорректным и нарушением регламентных норм в рамках дисциплинарного производства, открытого в РФС.

Все комментарии будут после того, как оно завершится. Единственное, что могу сказать: мы и сам футболист не считаем Писарского виновным в том, в чем его надуманно обвиняют, и будем защищать свою позицию в Комитете РФС по этике (а не в КДК РФС, как это утверждает Ильев).

Также, понимая парадигму рассмотрения дела в РФС, готовы идти до конца и обжаловать любое негативное решение в отношении Писарского в CAS», – заявил Смирнов.

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