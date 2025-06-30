20% – доля нелегального рынка азартных игр в России (ЕРАИ)
В ЕРАИ оценили долю нелегального сектора в букмекерском рынке РФ.
«Сложно оценить долю серого рынка, потому что постоянно появляются какие-то новые игроки, о которых мы узнаем в течение года.
Думаю, процент нелегальных операторов сохраняется. Как минимум 20% сейчас составляет доля нелегального рынка», – заявил гендиректор ЕРАИ Алексей Грачев.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «Рейтинг Букмекеров»
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