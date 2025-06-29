«ПСЖ» – «Интер Майами»: игроки БЕТСИТИ оценили шансы Месси пройти бывшую команду

29 июня в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира встретятся «ПСЖ» и «Интер Майами». Игра начнется в 19:00 мск.

«ПСЖ» занял первое место в группе В. Парижане уверенно обыграли «Атлетико» (4:0) и «Сиэтл» (2:0), но не справились с «Ботафого» (0:1).

«Интер Майами» стал вторым в группе А. Американская команда сыграла вничью с «Аль-Ахли» (0:0) и «Палмейрасом» (2:2) и победила «Порту» (2:1).

«ПСЖ» и «Интер» ранее не встречались. Несмотря на это, в противостоянии есть особый подтекст. Лионель Месси выйдет на поле против бывшей команды, за которую провел два сезона. После ухода из «ПСЖ» аргентинец не раз вспоминал этот период карьеры как неудачный.

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Аналитики БЕТСИТИ считают фаворитом матча французский клуб. На выход парижан в четвертьфинал дают 1.11 , на проход «Интера» предлагают 7.60 .

На победу парижан в основное время можно поставить с кэфом 1.23 , на успех команды Месси и Суареса дают 13.5 , ничья идет за 7.20 .

Эксперты уверены, что встреча будет результативной. На тотал больше 2.5 мячей предлагают 1.37 , на ТБ 3.5 дают 1.93 . Такой же коэффициент предагают на ТМ 3.5, вероятность ТМ 2.5 оценивается в 3.10 .

С учетом предматчевых раскладов и оценок букмекеров, перспективным вариантом для ставки смотрится победа «ПСЖ» в игре с большим количеством голов. Исход «П1 и ТБ 2.5» можно взять 1.57 .

Игроки БЕТСИТИ отдают предпочтение «ПСЖ». На победу парижан в основное пришлось 66% ставок, на «Интер Майами» – 19%, на ничью – 15%.

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