«ПСЖ» – «Интер Майами»: игроки БЕТСИТИ оценили шансы Месси пройти бывшую команду
29 июня в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира встретятся «ПСЖ» и «Интер Майами». Игра начнется в 19:00 мск.
«ПСЖ» занял первое место в группе В. Парижане уверенно обыграли «Атлетико» (4:0) и «Сиэтл» (2:0), но не справились с «Ботафого» (0:1).
«Интер Майами» стал вторым в группе А. Американская команда сыграла вничью с «Аль-Ахли» (0:0) и «Палмейрасом» (2:2) и победила «Порту» (2:1).
«ПСЖ» и «Интер» ранее не встречались. Несмотря на это, в противостоянии есть особый подтекст. Лионель Месси выйдет на поле против бывшей команды, за которую провел два сезона. После ухода из «ПСЖ» аргентинец не раз вспоминал этот период карьеры как неудачный.
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Аналитики БЕТСИТИ считают фаворитом матча французский клуб. На выход парижан в четвертьфинал дают 1.11, на проход «Интера» предлагают 7.60.
На победу парижан в основное время можно поставить с кэфом 1.23, на успех команды Месси и Суареса дают 13.5, ничья идет за 7.20.
Эксперты уверены, что встреча будет результативной. На тотал больше 2.5 мячей предлагают 1.37, на ТБ 3.5 дают 1.93. Такой же коэффициент предагают на ТМ 3.5, вероятность ТМ 2.5 оценивается в 3.10.
С учетом предматчевых раскладов и оценок букмекеров, перспективным вариантом для ставки смотрится победа «ПСЖ» в игре с большим количеством голов. Исход «П1 и ТБ 2.5» можно взять 1.57.
Игроки БЕТСИТИ отдают предпочтение «ПСЖ». На победу парижан в основное пришлось 66% ставок, на «Интер Майами» – 19%, на ничью – 15%.
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