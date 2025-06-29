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«ПСЖ» сыграет против «Интер Майами» в 1/8 финала КЧМ. 2.31 – Месии забьет или отдаст ассист

«ПСЖ» и «Интер Майами» встретятся в 1/8 финала клубного ЧМ.

«ПСЖ» – безоговорочный фаворит, на победу парижан в основное время можно поставить с коэффициентом 1.20. На «Майами» дают коэффициент 15.00, на ничью – 8.30.

Победа «ПСЖ» с учетом дополнительного времени и серии пенальти идет за 1.08, проход «Майами» оценивается в 8.90.

Лионель Месси котируется самым вероятным автором гола в составе «Майами» – за 3.00. Если экс-игрок «ПСЖ» забьет или отдаст ассист, сыграет коэффициент 2.31.

Матч пройдет 29 июня. Начало – в 19:00 мск.

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис

Опубликовала: Венера Кравченко
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