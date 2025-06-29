«ПСЖ» сыграет против «Интер Майами» в 1/8 финала КЧМ. 2.31 – Месии забьет или отдаст ассист
«ПСЖ» и «Интер Майами» встретятся в 1/8 финала клубного ЧМ.
«ПСЖ» – безоговорочный фаворит, на победу парижан в основное время можно поставить с коэффициентом 1.20. На «Майами» дают коэффициент 15.00, на ничью – 8.30.
Победа «ПСЖ» с учетом дополнительного времени и серии пенальти идет за 1.08, проход «Майами» оценивается в 8.90.
Лионель Месси котируется самым вероятным автором гола в составе «Майами» – за 3.00. Если экс-игрок «ПСЖ» забьет или отдаст ассист, сыграет коэффициент 2.31.
Матч пройдет 29 июня. Начало – в 19:00 мск.
Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис
Опубликовала: Венера Кравченко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости