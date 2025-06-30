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  • Экс-агент Лунева: «Никто не делал ставок на красную Писарского в матче против «Пари НН». Данный фэйк не является предметом рассмотрения комитета по этике»
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Экс-агент Лунева: «Никто не делал ставок на красную Писарского в матче против «Пари НН». Данный фэйк не является предметом рассмотрения комитета по этике»

Антон Смирнов сделал заявление о причастности Владимира Писарского к ставке на матч со своим участием.

30 июня Metaratings сообщил, что РФС получил от букмекеров информацию о том, что Писарский мог через посредника сделать выигрышную ставку на игру своей команды. Речь идет о первом стыковом матче с «Пари НН» (1:2), в котором Писарский при счете 1:0 на 35-й минуте получил прямую красную карточку за фол в центре поля.

«Так как данный фэйк не является частью материалов дела, и я могу об этом открыто говорить, поясняю. Никакой ставки на красную карточку Писарского в первом стыковом матче против «Пари НН» никто не делал. Это не является предметом рассмотрения комитета по этике.

Я как бы не настаиваю, но предлагаю подумать всем как минимум своим подписчикам: стал бы я, человек, дорожащий своей репутацией, представлять интересы футболиста, виноватого в том, в чем его сейчас обвиняют?

Проанализируйте то, чем я занимаюсь, и как. К сожалению, не все могу сказать публично в настоящее время. Поэтому приходится говорить полунамеками.

А журналисты некоторые думают, что если мы молчим, то нам и сказать нечего или мы скрываем что-то. Ну, пусть думают. Кто же им запретит, людям, которые и не слышали о том, что такое этик», – написал агент в телеграме.

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: телеграм-канал Антона Смирнова
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