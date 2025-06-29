Алькарас – главный фаворит «Уимблдона» у букмекеров, Синнер – 2-й, Джокович – 3-й. Последние 13 лет турнир выигрывает либо первый, либо второй претендент
Букмекеры считают Карлоса Алькараса главным фаворитом «Уимблдона»-2025.
Испанец может выиграть этот турнир третий раз подряд. На его победу дают коэффициент 2.25. Вторым фаворитом котируется Янник Синнер за 2.95, третьим – Новак Джокович за 7.00.
В XXI веке «Уимблдон» лишь дважды выигрывал теннисист, не входивший в топ-3 предстартовых фаворитов у букмекеров – Горан Иванишевич в 2001-м (150.00) и Роджер Федерер в 2003-м (9.00).
Последние 13 лет на «Уимблдон» побеждает либо первый, либо второй фаворит.
Алькарас идет за хет-триком, Мирра – в топ-5. От кого ждут победы на «Уимблдоне»
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Опубликовала: Венера Кравченко
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