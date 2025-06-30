10% давали на поражение Медведева от 64-й ракетки Бонзи. Второй круг – максимум для россиянина на ТБШ в 2025-м

Даниил Медведев проиграл Бенжамену Бонзи (6:7, 6:3, 6:7, 2:6) в 1-м круге Уимблдона.

Россиянин котировался подавляющим фаворитом матча у букмекеров за 1.06. На победу его соперника, который занимает 64-е место в мировом рейтинге, давали коэффициент 10.00, что соответствовало вероятности в 10%.

Россиянин снова вылетел в первом круге на турнире «Большого шлема». В мае он проиграл Кэмерону Норри в пяти сетах на «Ролан Гаррос» – на победу британца давали коэффициент 4.10.

На Australian Open-2025 Медведев проиграл Лернеру Тьену во втором круге в пяти сетах. Американец котировался явным андердогом за 6.00.

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