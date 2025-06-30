37 млрд рублей – ожидаемые целевые отчисления букмекеров на российский спорт в 2025 году (ЕРАИ)

В ЕРАИ поделились прогнозом относительно суммы целевых отчислений букмекеров за 2025-й год.

«Думаю, что мы как минимум повторим 35 млрд рублей, которые были в 2024 году. В то же время, тенденции к росту сохраняются – порядка 37-38 млрд мы должны увидеть», – заявил гендиректор ЕРАИ Алексей Грачев.

Целевые отчисления российских букмекеров на развитие спорта за 2024-й год составили 35,3 млрд рублей.

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