Топурия – мощный фаворит боя с Оливейрой. Закончит все в первом раунде, как обещал?

Илия Топурия подерется за титул в легком весе с Чарльзом Оливейрой на UFC 317 в Лас-Вегасе.

Топурия пообещал нокаутировать Оливейру уже в первом раунде, а бразилец заявил , что будет работать первым номером и собирается закончить победную серию соперника.

Букмекеры считают Топурию серьезным фаворитом: 1,22 против 4,60. Если верите анонсам грузинско-испанского бойца, можно взять его победу в первом раунде за 3,40. Есть возможность выбрать и стиль победы Топурии: за нокаут, в том числе технический, дают 1,67, за победу болевым, удушающим или в результате сдачи оппонента – 6,30.

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