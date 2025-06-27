Auf x Качает Россия — первая команда в истории Лиги Ставок Media Basket , которой удалось сделать бэк-ту-бэк

Во время интервью перед юбилейным сезоном Лига Ставок Media Basket Денис Берг заявил, что цель только одна — защитить титул победителей и сделать команду-династию. Так и получилось. Auf x Качает Россия — первая команда в истории турнира, которой удалось сделать бэк-ту-бэк. После победы поговорили с Денисом про путь к успеху. Спойлер: теперь идут за трипитом.

Денис, во-первых, поздравляем с чемпионством, защитить титул в такой конкуренции — нечто выдающееся. Уже удалось осознать, что вы первые в истории Лига Ставок Media Basket с бэк-ту-бэком?

Enjoy Berg in the building. Приветствую всех поклонников нашей любимой игры, тех, кто живет баскетболом и следит за каждым его движением.

Рад ответить на вопросы в качестве двукратного победителя Лига Ставок Media Basket. Каждая победа в этом турнире — это не просто титул, это результат упорного труда, командной работы и безграничной любви к баскетболу.

Перейду к ответу на вопрос: да, осознание того, что мы стали первыми в истории турнира с бэк-ту-бэком, конечно же, пришло. Это особенное достижение для всей команды и клуба в целом.

Если честно, еще до начала сезона я был уверен, что этот путь к чемпионству будет сложнее, чем в прошлом году. И действительно, обстоятельства сложились так, что нам пришлось преодолевать гораздо больше трудностей. Но именно такие испытания и закаляют характер команды, делают нас сильнее. Каждая победа, каждое преодоленное препятствие на этом пути были важны. Мы смогли найти в себе силы и ресурсы, о которых даже не подозревали. Это дорогого стоит. Конечно, мы порадовались успеху, отпраздновали, но не задержались на этом месте слишком долго.

Сейчас мы уже смотрим вперед. Впереди новый сезон, новые вызовы, и мы готовы к ним. История с бэк-ту-бэком — это здорово, но мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Впереди еще много работы.

Начало сезона не совсем у вас задалось. В 5 играх было лишь 2 победы. Вы специально подводили команду на пик формы к плей-офф? Если нет, то какая игра или какой момент стал переломным? Потому что после матча с BLATOSPHERA все увидели другой Auf на корте.

Начало сезона действительно складывалось непросто, и было несколько ключевых моментов, которые повлияли на нашу подготовку. В первую очередь, возникли сложности с составом – не смогли вовремя приехать ВУК (Вук Вукичевич) и один из медиа-игроков. К тому же, мне не предоставили статус медиа-игрока, хотя я рассчитывал на это. Из-за этого пришлось в срочном порядке переукомплектовывать команду.

Однако, когда к нам присоединились Ар Джей и позже ВУК (Вук Вукичевич), ситуация заметно улучшилась. Я, как и в прошлом сезоне, придерживался стратегии, направленной на то, чтобы команда вышла на пик формы к финальным двум неделям турнира. Это действительно важные этапы, где каждая ошибка может стать роковой. В плей-офф и финале права на ошибку нет, и все игроки должны быть готовы на максимум – как ментально, так и физически.

Переломным моментом стала игра с Rocket Team. После того как мы уверенно обыграли их, стало очевидно, что мы серьезно настроены на борьбу за второй титул. До этого многие, возможно, недооценивали нас, но это было не так важно. Главное, что внутри команды с самого первого дня, даже во время поражений, жила уверенность в победе. Мы четко понимали, что наши лидеры присоединятся, и у нас достаточно времени, чтобы отработать игровые взаимодействия, улучшить защиту и нападение.

После каждого тура мы становились сильнее, лучше понимали друг друга на площадке. Нас мотивировала не столько внешняя оценка, сколько внутренняя сила и бешеное желание каждого игрока победить.

Ощущалось ли давление на команду с учетом того, что вы действующие победители?

Давление на команду ощущалось, особенно в первый день турнира. Это было связано с тем, что мы играли два принципиальных матча подряд — с Hoops и Alikson Team. В первом матче с «Хупсами» я заметил, что ребята слишком много думали о внешних факторах, а не об игре. Это могло повлиять на их выступление.

Мы понимали, что без лидеров нужно было стартовать уверенно, чтобы не получить 0-2, что могло бы негативно сказаться на команде. Однако лично я давление не ощущаю, оно мне скорее нравится и дополнительно мотивирует.

Мы с Вами виделись еще на драфт комбайне и вы сказали: «титул сложнее отстоять, чем завоевать». Это действительно самое сложное в спорте. А в прошлом интервью вы говорили, что хотите сделать команду-династию. Все идет по плану?

Да, действительно, титул сложнее отстоять, чем завоевать. Это требует постоянной адаптации и гибкости, особенно когда команда сталкивается с потерями ключевых игроков или травмами. Например, некоторых лидеров забрали другие команды, а в этом сезоне еще один из наших игроков, серб Игор, получил травму и восстанавливался в течение сезона. Это заставило нас быть более гибкими и находить новые решения. Но в спорте это и есть самое главное.

Что касается создания команды-династии, то мы движемся в этом направлении. Несмотря на то, что никто, кроме нас, не верил в возможность бэк-то-бэк, мы смогли это сделать. Теперь наша цель — трипит. Хотя это тоже будет непросто, я считаю, что это чуть-чуть проще, чем добиться двух побед подряд, так как команда уже имеет опыт и уверенность в своих силах.

Auf против Hoops — становится классикой Лига Ставок Media Basket, как считаете?

Да, противостояние Auf и Hoops действительно становится классическим дерби в Лиге Ставок Media Basket. Эти команды по-особенному настраиваются друг на друга, что создает особую атмосферу на матчах. После первого матча с «Хупсами» (Auf 21:40 Hoops) мы смогли хорошо настроиться и показать достойную игру, что, безусловно, добавляет интереса для зрителей.

Такие матчи всегда сопровождаются высоким накалом страстей, ведь каждая команда стремится доказать свое превосходство. Это дерби уже стало частью истории Лиги Ставок Media Basket, особенно после двух финалов подряд, и я уверен, что оно будет радовать болельщиков еще долгие годы.

Хотелось бы поговорить про последние секунды матча. Как в такие моменты работать с психологией команды? Потому что на протяжении всего матча вели 10-11 очков, а в последний момент кубок почти ускользнул из рук. С вами работает психолог и какие слова вы нашли в решающие секунды игры?

В середине второй четверти я поймал себя на мысли, что Hoops могут повторить сценарий прошлого финала и «сломаться». Но нужно отдать им должное – команда собралась и показала характер. Особенно важным стал момент с постером от Тимофея Рудовского через Вука на буллите – это дало им серьезный психологический буст.

Нельзя сказать, что победа ускользнула – наоборот, мы подарили зрителям дополнительную интригу. В основное время мы могли закончить игру, когда у Патрика (Патрик Сандер) было 4 штрафных броска. Забей он даже 2 из них, учитывая большое количество фолов у соперника, у нас было бы преимущество в виде двух бросков и владения мячом после каждого фола. Однако для зрителей получилось лучше – игра перешла в овертайм, что добавило накала и драматизма.

У Патрика Сандера видимо все в порядке с психологией. Выйти на штрафные броски за несколько секунд до конца, понимая, что судьба команды в его руках. Это было сильно!

Патрик Сандер продемонстрировал выдающиеся качества как игрока и лидера команды. Его психологическая устойчивость позволила ему справиться с огромным давлением в решающий момент игры, когда судьба команды зависела от его штрафных бросков.

Его вклад в команду был колоссальным: он провел на площадке около 130 минут, что значительно больше, чем у любого другого игрока. Это подчеркивает его физическую выносливость и преданность команде. За два месяца он был максимально вовлечен в процесс, что позволило ему заслуженно получить звание MVP.

Однако, несмотря на интенсивные тренировки, стандартные кольца на тренировках могли повлиять на его точность в решающий момент. Тем не менее, даже один забитый штрафной оказался решающим и важным для команды.

Как планируете отдыхать после триумфальной победы?

После триумфальной победы я уже наслаждаюсь отдыхом с семьей в Бодруме. Последние полтора месяца были невероятно насыщенными, и я практически не видел свою семью — встречи с дочкой и женой ограничивались парой часов в день. Сразу после финала я улетел на море, чтобы провести время с близкими.

Сначала мы с командой в полетим в Сербию, а в августе отправимся в Китай, поэтому готовьтесь ждать интересный контент. Поездки обусловлены и отдыхом, и совместным времяпрепровождением, чтобы подойти к сезону с уверенностью и сильной ментальностью. Ну и, конечно, хочется наградить наших лучших игроков. Это будет заслуженное признание абсолютно каждого члена команды в наш успех.

Ну и финальное. Какая у вас сейчас мечта в жизни?

Надо понимать, что есть мечта, а есть цель. В моей идеологии мечта — это нечто большее, чем просто цель. Она вдохновляет нас на невозможное, заставляет верить в чудеса. Лично моя — это телепорт. Представьте: мгновенно перемещаться в любую точку мира! Хотя бы по Москве (смеется), но лучше по всему миру. Технологии уже позволяют расщеплять тело на атомы и переносить их, но главная сложность — собрать все обратно в правильном порядке.

Но мечта о телепорте — это не только о технологиях. Это о том, чтобы иметь большую, крепкую семью, где все здоровы, счастливы и вкусно питаются (улыбается). Это о том, чтобы оставить после себя что-то значимое.

А моя цель — создать спортивное агентство, проект которого давно лежит в планах. Когда-нибудь я обязательно его реализую.

В заключении хочу от всего сердца поблагодарить всех, кто был частью этого невероятного пути. Партнеры клуба — спасибо за вашу поддержку и веру в нас. Игроки — вы настоящие бойцы, каждый матч доказывающие, что значит сильная ментальность. Персонал клуба — без вашей работы за кулисами ничего бы не получилось. Организаторы турнира — за то, что создаете такую потрясающую атмосферу и возможности для развития. И, конечно, все команды-участники — вы делаете баскетбол настоящим зрелищем, каждая игра с вами — это испытание и рост.

Сейчас Лига Ставок Media Basket запускает масштабный всероссийский драфт-комбейн — новый проект по отбору игроков в команды 6-го сезона, который состоится осенью 2025 года. Отборочные этапы пройдут в июне и июле в четырех городах России:

Челябинск — 28 июня;

Краснодар — 6 июля;

Пермь — 12 июля;

Нижний Новгород — 27 июля.

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