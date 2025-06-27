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ITIA отстранило четырех теннисистов на сроки до 12 лет за участие в договорных матчах

Международное агентство по честности в теннисе (ITIA) дисквалифицировало четырех игроков на разные сроки за участие в договорных матчах.

Бывший 177-й номер мирового рейтинга, 33-летний швед Кристиан Линделл, получил 7 лет дисквалификации. Его признали виновным в четырех нарушениях, связанных с договорными матчами. Следствие также доказало связь теннисиста с синдикатом договорных матчей в Бельгии.

25-летний теннисист из Таиланда Наттхасит Кунсуван получил самую длительную дисквалификацию – 12 лет. Он признался в 39 нарушениях в период с 2022 по 2024 год.

33-летний француз Самюэль Бенсуссан отстранен на 1 год и 11 месяцев, а его 25-летний соотечественник Джейми Флойд Анхель – на 5 лет и 3 месяца.

На время дисквалификации всем игрокам запрещено участвовать в любых профессиональных турнирах и мероприятиях ATP, WTA и ITF.

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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: ITIA
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