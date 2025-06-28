Сборные США и Мексики разыграют Кубок КОНКАКАФ, уверены букмекеры

Букмекеры уверены, что в финале Кубка КОНКАКАФ сыграют сборные США и Мексики.

Американцы и мексиканцы выиграли свои группы вышли в плей-офф. США в 1/4 финала сыграет с Коста-Рикой, Мексика – с Саудовской Аравией.

Букмекеры дают коэффициент 2.90 на то, что и мексиканцы, и американцы дойдут до финала. Мексика котируется главным фаворитом турнира (2.50), США – вторым (3.00).

В топ-3 также Канада (7.00). На остальных участников дают от 10.00.

У Угальде 3 гола с пенальти, Монтес забил лежа за Мексику. На Кубке КОНКАКАФ уже плей-офф

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