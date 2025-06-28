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  • «Бенфика» не обыгрывала английские команды 11 лет. Букмекеры уверены, что серия продлится в матче с «Челси» в 1/8 финала КЧМ
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«Бенфика» не обыгрывала английские команды 11 лет. Букмекеры уверены, что серия продлится в матче с «Челси» в 1/8 финала КЧМ

«Бенфика» и «Челси» встретятся в 1/8 финала клубного чемпионата мира.

«Челси» котируется фаворитом, на победу лондонцев в основное время букмекеры дают коэффициент 2.23. На «Бенфику» можно поставить за 3.40, на ничью – за 3.60.

Победа «Челси» с учетом экстра-таймов и серии пенальти идет за 1.64, проход португальцев оценивается в 2.35.

«Бенфика» не обыгрывает английские клубы с марта 2014-го, а также проиграла все очные матчи «Челси». 1.35 – лондонцы не уступят в основное время.

Матч пройдет 28 июня. Начало – в 23:00 мск.

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис

Опубликовала: Венера Кравченко
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