«Палмейрас» обыграл «Ботафого» (1:0) в дополнительное время и вышел в 1/4 финала КЧМ. На это перед турниром давали коэффициент 3.30

«Палмейрас» вышел в 1/4 клубного ЧМ, обыграв «Ботафого» благодаря голу в экстра-таймах (1:0).

В прематче «Палмейрас» котировался фаворитом с коэффициентом 1.56. Перед турниром на выход команды из Сан-Паулу в 1/4 финала давали 3.30.

В рейтинге фаворитов «Палмейрас» поднялся на 7-е место, коэффициент на бразильскую команду упал с 40.00 до 17.00 с начала КЧМ.

В 1/4 финала «Палмейрас» сыграет с «Челси» или «Бенфикой».

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