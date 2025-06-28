Промо
0

Братский гол

Хоть погода в Москве в этом сезоне и не радует жарким летом и солнцем, на стадионы возвращается BetBoom Братский кубок. Нас ждут 4 матча между сербскими и российскими командами. «ОФК», «Партизан», «Динамо» и ЦСКА – для всех любителей футбола на стадионах Москвы. Яркие эмоции от матчей готов подкрепить спонсор турнира – BetBoom. Участвуйте в новой акции «Братский гол» с призовым фондом, который будет расти на 100 000 фрибетов за каждый гол турнира. Стартовый фонд 1 000 000!

Для участия в конкурсе переходите на специальную страницу, совершить ставку от 2000₽ на любое событие BetBoom Братского кубка с любым коэффициентом и забирайте часть от общего банка.

Ставки на футбол
logoОФК
Ставки на спорт
logoПартизан
logoЦСКА
BetBoom
logoДинамо Москва
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Главные новости
«Ботафого» не проигрывает «Палмейрасу» 1,5 года. 1.75 – продление тренда в 1/8 финала клубного ЧМ
27 минут назад
Йокич – главный фаворит на звание самого ценного игрока следующего сезона НБА. Дончич – 3-й, Шэй Гилджес-Александер – в топ-5
5сегодня, 07:55
Джокович сыграл в 6 последних финалах «Уимблдона». 4.00 – продление тренда
сегодня, 07:25
Николай Оганезов: «Самозапрет – самый эффективный инструмент профилактики лудомании»
1вчера, 14:56
Olimpbet: «Через благотворительность мы стремимся дать людям возможность быть ближе к спорту»
вчера, 14:31
Роналду подпишет новый контракт с «Аль-Насром». 1.90 – забьет 1000 голов за карьеру
1вчера, 13:38
PARI о благотворительности: «Занимаясь ей, мы вносим вклад в развитие общества и реагируем на социальные вызовы»
вчера, 12:35
«Рига» побеждает 13 матчей подряд – самая длинная действующая серия в высших лигах мира. 1.55 – продление тренда
вчера, 11:54
Адвокат Васильев о судах с букмекерами: «Рассмотрение дел затягивается на слишком долгий срок. Не планируем больше скупать долги обманутых игроков»
вчера, 10:47
Мужчины без детей интересуются азартными играми в 3 раза чаще, чем отцы (Т2)
1вчера, 10:25
Ко всем новостям
Последние новости
Бетторы БЕТСИТИ ставят на «Челси» в матче плей-офф КЧМ с «Бенфикой»
сегодня, 07:35Промо
Финал футбольного года — премия Winline Герои РПЛ в прямом эфире
вчера, 13:03Промо
Auf x Качает Россия — первая команда в истории Лиги Ставок Media Basket , которой удалось сделать бэк-ту-бэк
вчера, 11:21Промо
«Реал» – подавляющий фаворит матча с «Зальцбургом» за 1.25. Австрийскому клубу нужна победа или результативная ничья
26 июня, 20:31
«Лига Добра» признана лучшим ESG-проектом России
26 июня, 20:00Промо
«Разница в классе слишком велика, чтобы «Зальцбург» смог оказать достойное сопротивление. Прогноз Юры Ла Саета на матч «Ред Булл» – «Реал»
26 июня, 19:40
«Главная цель обеих команд – избежать встречи с «Реалом» в 1/8». Прогноз Славы Палагина на матч «Ювентус» – «Ман Сити»
26 июня, 17:34
Россиянин поставил 1,65 млн рублей на ничью в матче «Ювентус» – «Ман Сити»
426 июня, 11:27
Гвардиола выиграл 8 матчей подряд на КЧМ с общим счетом 28:0. 3.20 – «Сити» победит «Ювентус» и не пропустит
26 июня, 10:59
300 000 фрибетов ко Дню букмекера от BetBoom
26 июня, 10:12Промо