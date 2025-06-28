Джокович сыграл в 6 последних финалах «Уимблдона». 4.00 – продление тренда
Букмекеры оценили шансы Новака Джоковича выйти в финал «Уимблдона»-2025.
Джокович котируется третьим фаворитом после Карлоса Алькараса и Янника Синнера. На победу серба дают коэффициент 7.00.
Кроме того, Джокович выходил в финал «Уимблдона» в 6 розыгрышах подряд. На продление серии можно поставить за 4.00.
Также последние 20 лет в финал «Уимблдона» обязательно выходил кто-то из четверки – Джокович, Рафаэль Надаль, Роджер Федерер и Энди Маррей. Из них сейчас активен только Новак.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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