Финал футбольного года — премия Winline Герои РПЛ в прямом эфире

27 июня в 19:00 Москве состоится церемония вручения премии Winline Герои РПЛ — третьей по счёту, которую РПЛ проводит совместно с Winline. Лучшие игроки, тренеры, комментаторы и футбольные медиа встретятся на одной сцене.

В ролике к премии — Константин Генич и Константин Тюкавин, уже получавшие награды в прошлом году, и Алексей Батраков — представитель нового поколения игроков, для которых премия становится частью футбольного пути.

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