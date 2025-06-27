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Николай Оганезов: «Самозапрет – самый эффективный инструмент профилактики лудомании»

Советник гендиректора БК «Фонбет» Николай Оганезов оценил законопроект о самозапрете на азартные игры.

Ранее Госдума одобрила законопроект о самоограничении от азартных игр в первом чтении.

Россияне смогут устанавливать самозапрет на срок от 12 месяцев. Подача заявлений будет происходить через портал Госуслуг, отозвать самозапрет не получится.

«В Госдуме на рассмотрении находится законопроект о самоограничении от азартных игр. В мировой практике – это самый эффективный инструмент профилактики лудомании. Предложение заключается в том, чтобы посмотреть на статистику и результаты, которые даст принятие этого закона.

Я не исключаю, что после его принятия, может быть, отпадет в таком накале тема борьбы с лудоманами. Мировая практика показывает, что как только вступает в силу закон о самоограничении, минус 10% от играющих», – сказал Оганезов.

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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «РБ Бизнес»
Николай Оганезов
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