«Динамо» МХ не проигрывает 5 матчей подряд. 1.46 – не уступят «Пари НН»
«Пари НН» примет махачкалинское «Динамо» в заключительном матче 5-го тура РПЛ.
Клуб из Дагестана не проиграет на протяжении 5 матчей: 3 победы и 2 ничьи. В этих играх динамовцы пропустили лишь три гола.
У «Пари НН» 5 поражений и одна победа на старте сезона – в кубковом матче против «Ростова» (1:0).
Букмекеры дают коэффициент 1.46 на непоражение «Динамо» Мх. 2.75 – дагестанцы не пропустят.
Матч состоится 18 августа, начало – в 20:00 по московскому времени.
Кто выиграет АПЛ?5540 голосов
Ливерпуль
Ман Сити
Арсенал
Челси
Кто-то другой
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости