«Динамо» МХ не проигрывает 5 матчей подряд. 1.46 – не уступят «Пари НН»

«Пари НН» примет махачкалинское «Динамо» в заключительном матче 5-го тура РПЛ.

Клуб из Дагестана не проиграет на протяжении 5 матчей: 3 победы и 2 ничьи. В этих играх динамовцы пропустили лишь три гола.

У «Пари НН» 5 поражений и одна победа на старте сезона – в кубковом матче против «Ростова» (1:0).

Букмекеры дают коэффициент 1.46 на непоражение «Динамо» Мх. 2.75 – дагестанцы не пропустят.

Матч состоится 18 августа, начало – в 20:00 по московскому времени.