Синнер котируется фаворитом против Алькараса в 4-м матче подряд. Испанец выиграл две очных встречи в этом сезоне, итальянец – одну
Янник Синнер и Карлос Алькарас разыграют титул «Мастерса» в Цинциннати.
В личных встречах испанец ведет 8:5 (5:2 на харде). При этом итальянец котируется букмекерским фаворитом в 4-м очном матче подряд.
В этом сезоне они встречались трижды: Алькарас победил в финале Рима и «Ролан Гаррос», Синнер – в матче за титул «Уимблдона».
Синнер vs Алькарас – вы тоже не знаете, кто из них сильнее?
