  • Синнер котируется фаворитом против Алькараса в 4-м матче подряд. Испанец выиграл две очных встречи в этом сезоне, итальянец – одну
Синнер котируется фаворитом против Алькараса в 4-м матче подряд. Испанец выиграл две очных встречи в этом сезоне, итальянец – одну

Янник Синнер и Карлос Алькарас разыграют титул «Мастерса» в Цинциннати.

В личных встречах испанец ведет 8:5 (5:2 на харде). При этом итальянец котируется букмекерским фаворитом в 4-м очном матче подряд.

В этом сезоне они встречались трижды: Алькарас победил в финале Рима и «Ролан Гаррос», Синнер – в матче за титул «Уимблдона».

Синнер vs Алькарас – вы тоже не знаете, кто из них сильнее?

«Арсенал» и второе место = ❤️ Новый мем и потенциальный рекорд

Кто выиграет АПЛ?5410 голосов
ЛиверпульЛиверпуль
Ман СитиМанчестер Сити
АрсеналАрсенал
ЧелсиЧелси
Кто-то другойМанчестер Юнайтед
Опубликовала: Венера Кравченко
Главные новости
ЦСКА обыграл московское «Динамо» – 3:1. На фору армейцев зашел коэффициент 5.60
320 минут назад
«Краснодар» в 3 матчах РПЛ подряд забивает не больше одного гола. 1.44 – прервет серию в игре с «Сочи»
42 минуты назад
«Челси» не побеждает «Кристал Пэлас» 3 матча подряд – 0:0. Команда Марески котировалась явным фаворитом встречи
2сегодня, 15:02
«Атлетик» играет дома и вряд ли проиграет, этот год полон амбиций». Прогноз Тимура Бокова на первый тур Ла Лиги
сегодня, 14:48
«Динамо» принимает ЦСКА в братском дерби. Шансы равны, а у вас бонус до 15 000!
сегодня, 08:00Реклама
«Арсенал» 3 года не проигрывает «МЮ» в АПЛ. 4.20 – серия прервется
1сегодня, 07:33
В Москве произошел пожар в букмекерской конторе. Не исключается версия о поджоге
сегодня, 06:27
«Зенит» остается главным фаворитом на чемпионство. «Краснодар» – второй у букмекеров, «Локомотив» – третий
22вчера, 19:34
У Миранчука 5 голов в 7 последних матчах за «Атланту». 4.10 – забьет в игре против «Колорадо»
вчера, 18:32
У «Зенита» 6 очков после 5 туров. Это худший старт клуба в чемпионате России за 17 лет
20вчера, 17:21
Последние новости
«ПСЖ» – безусловный фаворит даже с отсутствием адекватной предсезонки». Артем Денисов о матче «Нант» – «ПСЖ»
сегодня, 15:11
«Динамо» не побеждает ЦСКА 5 матчей подряд. Букмекеры дают командам почти равные шансы в 5-м туре РПЛ
5сегодня, 14:33
«Арсенал» не проигрывает в пяти матчах в АПЛ (четыре победы и одна ничья)». Слава Палагин сделал прогноз на «МЮ» – «Арсенал»
сегодня, 12:50
«Челси» обычно хорошо начинает сезон и оформляет три очка». Прогноз Бельского на первый тур АПЛ
сегодня, 11:01
Прогнозы на 1-й тур АПЛ 2025/26
2сегодня, 10:30
Прогнозы на 5-й тур РПЛ 2025/26
сегодня, 09:30
«Барса» – очевидный фаворит, хоть «Мальорка» и умеет запираться в штрафной». Тимур Боков о матче первого тура Ла Лиги
вчера, 15:23
«Сити» хватит атакующего таланта для победы, но у своих ворот моменты точно будут». Палагин о матче «Вулверхэмптон» – «Манчестер Сити»
вчера, 12:40
Прогноз Чернявского на «Спартак» – «Зенит»: «Ситуация настолько непредсказуемая, что игра может закончиться как угодно»
вчера, 12:28
«Матчи «Ливерпуля» и «Борнмута» в прошлом сезоне получились открытыми – в этот раз ждем похожего сценария». Прогноз Славы Палагина на игру АПЛ
15 августа, 15:34