«Локомотив» не попадет в топ-3 РПЛ, считают букмекеры. Москвичи лидируют в таблице после 5 туров
Букмекеры не верят в то, что «Локомотив» закончит сезон РПЛ в тройке лидеров.
Московский клуб лидирует в таблице с 13 очками после 5 туров. На счету железнодорожников 4 победы и 1 ничья.
На чемпионство «Локомотива» дают коэффициент 7.00 – выше котируются «Зенит» (3.20), «Краснодар» (3.40) и ЦСКА (5.00). Попадание команды Михаила Галактионова в тройку оценивается в 2.00, финиш за пределами топ-3 – в 1.81.
23 августа московский клуб встретится с «Ростовом».
Кто выиграет АПЛ?5541 голос
Ливерпуль
Ман Сити
Арсенал
Челси
Кто-то другой
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости