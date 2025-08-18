«Локомотив» не попадет в топ-3 РПЛ, считают букмекеры. Москвичи лидируют в таблице после 5 туров

Букмекеры не верят в то, что «Локомотив» закончит сезон РПЛ в тройке лидеров.

Московский клуб лидирует в таблице с 13 очками после 5 туров. На счету железнодорожников 4 победы и 1 ничья.

На чемпионство «Локомотива» дают коэффициент 7.00 – выше котируются «Зенит» (3.20), «Краснодар» (3.40) и ЦСКА (5.00). Попадание команды Михаила Галактионова в тройку оценивается в 2.00, финиш за пределами топ-3 – в 1.81.

23 августа московский клуб встретится с «Ростовом».