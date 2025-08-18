Букмекеры открыли линию на попадание «Балтики» в топ-5 по итогам сезона РПЛ. Команда Талалаева идет без поражений в чемпионате

«Балтика» занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ.

Калининградцы стали лишь 4-й командой, поднявшейся из Первой лиги, и не проигравшей в первых пяти турах.

БЕТСИТИ дает коэффициент 13.00 на то, что команда Андрея Талалаева попадет в топ-5 по итогам сезона РПЛ. 20.00 – балтийцы войдут в четверку лучших, 30.00 – попадут в топ-3, 100.00 – станут чемпионами.

24 августа «Балтика» сыграет на выезде против «Сочи».