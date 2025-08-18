  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • Букмекеры открыли линию на попадание «Балтики» в топ-5 по итогам сезона РПЛ. Команда Талалаева идет без поражений в чемпионате
1

Букмекеры открыли линию на попадание «Балтики» в топ-5 по итогам сезона РПЛ. Команда Талалаева идет без поражений в чемпионате

«Балтика» занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ.

Калининградцы стали лишь 4-й командой, поднявшейся из Первой лиги, и не проигравшей в первых пяти турах.

БЕТСИТИ дает коэффициент 13.00 на то, что команда Андрея Талалаева попадет в топ-5 по итогам сезона РПЛ. 20.00 – балтийцы войдут в четверку лучших, 30.00 – попадут в топ-3, 100.00 – станут чемпионами.

24 августа «Балтика» сыграет на выезде против «Сочи».

Кто выиграет АПЛ?5565 голосов
ЛиверпульЛиверпуль
Ман СитиМанчестер Сити
АрсеналАрсенал
ЧелсиЧелси
Кто-то другойМанчестер Юнайтед
Опубликовал: Кирилл Михайлов
logoпремьер-лига Россия
Ставки на спорт
logoБалтика
Ставки на сегодня
Ставки на футбол
logoАндрей Талалаев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Главные новости
«МЮ» проиграл 15 из 28 матчей в АПЛ при Амориме. 6.50 – тренера уволят до конца сезона
140 минут назад
15.00 – «Ливерпуль» наберет минимум 100 очков в новом сезоне АПЛ
13сегодня, 13:22
Россиянин поставил 2,5 млн рублей на победу «Пари НН» над «Динамо» Мх
3сегодня, 12:45
«Локомотив» не попадет в топ-3 РПЛ, считают букмекеры. Москвичи лидируют в таблице после 5 туров
5сегодня, 11:50
«Динамо» МХ не проигрывает 5 матчей подряд. 1.46 – не уступят «Пари НН»
сегодня, 11:09
У Миранчука 6 голов в 8 последних играх за «Атланту». 2.00 – забьет еще минимум 2 мяча в сезоне МЛС
сегодня, 10:24
В Гане запретили ставки на все местные футбольные лиги из-за договорных матчей
сегодня, 10:09
Лучший клуб Чемпионшипа не побеждает в первом туре АПЛ с 2007 года. 1.63 – «Эвертон» не проиграет «Лидсу»
сегодня, 09:36
Синнер котируется фаворитом против Алькараса в 4-м матче подряд. Испанец выиграл две очных встречи в этом сезоне, итальянец – одну
сегодня, 09:05
«Спартак» не попадет в топ-4 по итогам сезона РПЛ, считают букмекеры. У клуба худший старт за 14 лет
8сегодня, 08:42
Ко всем новостям
Последние новости
V этап Кубка Лиги Ставок по гольфу пройдет в Доброграде
сегодня, 13:23
Эдуард Вартанян одержал победу над Ахмедом Алиевым на турнире БЕТСИТИ Fight Nights в Минске
сегодня, 11:32Промо
«Краснодар» в 3 матчах РПЛ подряд забивает не больше одного гола. 1.44 – прервет серию в игре с «Сочи»
вчера, 16:37
«ПСЖ» – безусловный фаворит даже с отсутствием адекватной предсезонки». Артем Денисов о матче «Нант» – «ПСЖ»
вчера, 15:11
«Динамо» не побеждает ЦСКА 5 матчей подряд. Букмекеры дают командам почти равные шансы в 5-м туре РПЛ
5вчера, 14:33
«Арсенал» не проигрывает в пяти матчах в АПЛ (четыре победы и одна ничья)». Слава Палагин сделал прогноз на «МЮ» – «Арсенал»
вчера, 12:50
«Челси» обычно хорошо начинает сезон и оформляет три очка». Прогноз Бельского на первый тур АПЛ
вчера, 11:01
«Арсенал» 3 года не проигрывает «МЮ» в АПЛ. 4.20 – серия прервется
1вчера, 07:33
«Барса» – очевидный фаворит, хоть «Мальорка» и умеет запираться в штрафной». Тимур Боков о матче первого тура Ла Лиги
16 августа, 15:23
«Сити» хватит атакующего таланта для победы, но у своих ворот моменты точно будут». Палагин о матче «Вулверхэмптон» – «Манчестер Сити»
16 августа, 12:40