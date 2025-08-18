Букмекеры открыли линию на попадание «Балтики» в топ-5 по итогам сезона РПЛ. Команда Талалаева идет без поражений в чемпионате
«Балтика» занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ.
Калининградцы стали лишь 4-й командой, поднявшейся из Первой лиги, и не проигравшей в первых пяти турах.
БЕТСИТИ дает коэффициент 13.00 на то, что команда Андрея Талалаева попадет в топ-5 по итогам сезона РПЛ. 20.00 – балтийцы войдут в четверку лучших, 30.00 – попадут в топ-3, 100.00 – станут чемпионами.
24 августа «Балтика» сыграет на выезде против «Сочи».
Кто выиграет АПЛ?5565 голосов
Ливерпуль
Ман Сити
Арсенал
Челси
Кто-то другой
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости