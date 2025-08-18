Россиянин поставил 2,5 млн рублей на победу «Пари НН» над «Динамо» Мх

Клиент БК PARI сделал крупную ставку на матч между «Пари НН» и махачкалинским «Динамо».

Беттор поставил 2,5 миллиона рублей на победу нижегородского клуба в матче 5-го тура Мир РПЛ. Коэффициент составил 2.85, возможный выигрыш – 7 125 000 рублей.

Матч пройдет 18 августа и начнется в 20:00 мск.