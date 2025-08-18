«МЮ» проиграл 15 из 28 матчей в АПЛ при Амориме. 6.50 – тренера уволят до конца сезона

«МЮ» проиграл более чем в половине матчей в АПЛ под руководством Рубена Аморима.

Португалец провел 28 матчей на посту главного тренера «Юнайтед» в Премьер-лиге: 15 поражений, 7 побед и 6 ничьих.

Британские букмекеры дают коэффициент 6.50 на то, что Аморим покинет «МЮ» до конца сезона.