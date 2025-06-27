Olimpbet: «Через благотворительность мы стремимся дать людям возможность быть ближе к спорту»
Директор по развитию БК Olimpbet Константин Гусев рассказал о благотворительных инициативах букмекера.
«Одна из наших ключевых целей – популяризация спорта, и через благотворительные инициативы мы стремимся дать как можно большему числу людей возможность быть ближе к спорту, почувствовать его энергию, эмоции, объединяющую силу.
Если видим, что можем реально помочь и принести пользу, – оказываем содействие. Для нас важно, чтобы наша помощь была целевой и приносила ощутимый положительный эффект», – заявил Гусев.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «РБ Бизнес»
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